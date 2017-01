Schietpartij Noordeloos was liquidatiepoging

De politie denkt dat er een verband zit tussen een autobrand in de provincie Utrecht en het neerschieten van twee Rotterdammers in een weiland bij Noordeloos. De twee mannen raakten zwaargewond.

De mannen van 28 en 35 jaar hadden een afspraak in Utrecht. Onderweg naar die afspraak moesten ze overstappen in een donkere Audi. Daarmee zijn ze naar Noordeloos gereden, waar ze werden neergeschoten Een uur later werd de Audi teruggevonden. Iemand had de wagen in brand gestoken. De zaak komt deze week uitgebreid aan bod op televisie. Dinsdagavond in Opsporing Verzocht en donderdag in Bureau Rijnmond.