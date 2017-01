Brand in pand Rotterdam-Noord

Foto: MediaTV

Aan de Bergweg in Rotterdam-Noord heeft dinsdagavond brand gewoed boven een restaurant. Tijdens werkzaamheden was vermoedelijk een bouwlamp omgevallen. Daardoor was een kleine brand ontstaan.

De brandweer kwam met veel mensen en materieel ter plaatse omdat de brand in eerste instantie moeilijk te bestrijden was.



Een medewerker van het restaurant raakte licht gewond toen hij de brand zelf probeerde te blussen. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. In totaal zijn twee mensen nagekeken door de ambulance.