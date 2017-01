Fietsenmaker geeft scholiere fiets na diefstal

Maandenlang spaarde de 14-jarige Isa Bos uit Strijensas voor een nieuwe fiets. Begin december was het dan eindelijk zover en kon ze iedere dag naar Strijen fietsen, waar haar bus naar school vertrekt. Tot Isa maandag van school terugkwam en haar fiets niet meer bij de halte stond. De fiets bleek gestolen.

De familie heeft het niet al te breed en het was daarom een flinke tegenvaller dat de gloednieuwe fiets gestolen was. De moeder van Isa mailde RTV Rijnmond met de vraag of er getuigen waren die iets van de diefstal hadden gezien.



Een lokale fietsenmaker hoorde het verhaal op de radio en vond het zo zielig voor het meisje dat hij met een nieuwe fiets op de proppen kwam. Dinsdagmiddag werd de fiets live in de uitzending van Radio Rijnmond aan Isa overhandigd.



Fietsenmaker Arthur van der Koog: ''Ik weet hoe het is om elke dag vanuit Strijensas naar Strijen te moeten lopen, liften of fietsen. Dus ik dacht: fiets gestolen, daar moeten we even op inhaken. Ik heb een hele leuke fiets voor je gevonden.''