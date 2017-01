Milieudienst onderzoek ontsnapping zwaveldioxide ExxonMobil

De fabriek van ExxonMobil in de Botlek.

De Milieudienst Rijnmond DCMR is een onderzoek gestart naar de ontsnapping van een kleine hoeveelheid zwaveldioxide bij ExxonMobil in de Botlek. Door de ontsnapping, die zondagmorgen gebeurde, hadden volgens het bedrijf negen mensen last van hun ogen en luchtwegen.

De zwaveldioxide ontsnapte zondagmorgen rond kwart voor negen uit een tank van ExxonMobil en vermengde zich met de lucht. Op dat moment was een patrouillevaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam, de RPA 2, in de buurt. Ook lagen er nog andere schepen.



Drie opvarenden van de RPA 2 kregen last van prikkelende ogen en hun luchtwegen. Dezelfde klachten hadden vier opvarenden van de andere schepen. Ook klaagden twee operators van ExxonMobil over misselijkheid.



Alle mensen met klachten werden op de wal nagekeken door personeel van de ambulancedienst. Twee van de RPA-opvarenden werden korte tijd onderzocht in een ziekenhuis.



Melding

ExxonMobil heeft volgens een woordvoerder de ontsnapping van de stof gemeld bij de bevoegde instanties. Toch werd er geen zogeheten CIN-melding gedaan, waardoor hulpdiensten met spoed worden gealarmeerd.



De DCMR onderzoekt nu waarom die CIN-melding uitbleef. Ook wordt gekeken hoe de stof uit de tank heeft kunnen ontsnappen. Volgens ExxonMobil was de tank nieuw. Het Havenbedrijf Rotterdam is namens de getroffen personeelsleden ook in gesprek met het chemisch bedrijf.