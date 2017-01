Zakkenrollers opgepakt na Burgernetmelding

De politie heeft dinsdag een 46-jarig vrouw uit Dordrecht in de bloemetjes gezet voor haar hulp bij de arrestatie van twee zakkenrollers. Ze belde de politie toen ze een melding op haar telefoon van Burgernet had gekregen.

De politie had het bericht gestuurd nadat op het Bagijnhof in Dordrecht een vrouw was beroofd van haar portemonnee.



Een van de ontvangers van het bericht was de 46-jarige Dordtse. Zij zag de verdachten rondlopen op de Voorstraat en waarschuwde de politie.



De agenten achtervolgden de verdachten nog langs enkele winkels om zeker te zijn van hun zaak. Op het station hielden de agenten het tweetal aan. Bij de fouillering kwamen diverse gestolen spullen naar boven.