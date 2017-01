Eneco checkt stadsverwarming met speciale vliegtuigjes

Het vluchtplan Een leiding van de stadsverwarming (archief)

Energiebedrijf Eneco heeft dinsdagavond boven delen van Rotterdam en Capelle aan den IJssel gevlogen om het stadsverwarmingsnet te inspecteren. Een klein, gespecialiseerd vliegtuig vloog heen en weer om een preventieve warmtescan te maken.

Zo kan worden bekeken of er onderhoud nodig is aan het ondergrondse stadsverwarmingsnetwerk. De inspectievluchten kunnen het beste worden uitgevoerd als het koud en helder weer is. En als er weinig verkeer op de weg is. Op die manier hoeven andere warmtebronnen, zoals auto's, niet uit de scan gefilterd te worden.



Het toestel vloog tussen 19.00 uur en 23.00 uur op een hoogte van 400 tot 600 meter. 's Nachts mag er niet gevlogen worden om de overlast te beperken.



Als het nodig is, vinden er de komende avonden meer vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport plaats.



Een scan van de stadsverwarming kan nog speciale bijvangst opleveren, zegt Arie Spruit van Eneco. Ook illegale hennepkwekerijen, die veel warmte verspreiden, kunnen ermee in kaart worden gebracht.