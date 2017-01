Eneco vliegt de hele avond inspectierondjes boven Rotterdam

Het vluchtplan Een leiding van de stadsverwarming (archief)

Energiebedrijf Eneco vliegt dinsdagavond boven delen van Rotterdam en Capelle aan den IJssel om het stadsverwarmingsnet te inspecteren. Een klein vliegtuig vliegt heen en weer om een preventieve warmtescan te maken.

Op die manier kan worden bekeken of er onderhoud nodig is aan het ondergrondse stadsverwarmingsnetwerk.



De inspectievluchten kunnen het beste worden uitgevoerd als het goed koud is en helder. Het toestel vliegt tussen 19.00 uur en 23.00 uur op een hoogte van 400 tot 600 meter. 's Nachts mag er niet gevlogen worden om de overlast te beperken.



Als het nodig is, vinden er de komende avonden meer vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport plaats.