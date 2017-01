Automobilist schept vrouw op zebrapad

Foto:MediaTV

Op de Kleiweg in Rotterdam is dinsdagavond een vrouw gewond geraakt. Het slachtoffer stak over op een zebrapad en werd geschept door een auto. Ze is gewond geraakt aan haar heup, rug en hoofd.

De vrouw werd volgens een woordvoerder van de politie door de auto gelanceerd. Ze kwam een eindje verderop met haar hoofd op de stoep terecht.



De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis. Ze was bij kennis. De bestuurder is als verdachte gehoord door de politie.