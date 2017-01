Grote zoekactie naar dementerende vrouw in Oud-Beijerland

Politiehelikopter

In Oud-Beijerland is dinsdag met succes gezocht naar een vermiste vrouw. De 88-jarige dementerende vrouw verdween om 20.00 uur spoorloos uit verzorgingshuis De Gravin.

Meerdere agenten en de politiehelikopter zochten in Oud-Beijerland naar de hoogbejaarde vrouw. Ook werd er een Burgernetmelding verzonden. Vanwege het koude weer werd het ergste gevreesd.



Rond 22.00 uur zag de politiehelikopter de vrouw op een fietspad bij het Spui.



De heli dirigeerde een politiewagen naar de plek waar de vrouw werd opgevangen. Ze was bij kennis en is nagekeken door ambulancemedewerkers.