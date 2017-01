Korfballers KCC, Ons Eibernest naar halve finale

Zuid Holland Korfbal Cup

De korfballers van KCC/SO Natural en HKV/Ons Eibernest hebben de halve finales van de Zuid Holland Korfbal Cup bereikt. In die halve finale staan beide ploegen tegenover elkaar. Het is voor het derde jaar op rij dat KCC en Ons Eibernest elkaar treffen tijdens het toernooi. PKC/SWKGroep neemt het in de andere wedstrijd op tegen GKV.

De ontmoeting tussen Sporting Delta en KCC/SO Natural werd een ware thriller. Na een 11-7 ruststand, stond na de reguliere speeltijd een 17-17 gelijke stand op het scorebord. In de verlenging trok KCC aan het langste eind. Bij de ploeg van trainer Richard Vloten maakte Gert-Jan Meerkerk zes treffers.



HKV/Ons Eibernest, de winnaar van 2015, was in Den Haag veel te sterk voor KCR. De Hagenaars gaven de Ridderkerkers geen schijn van kans; het werd 27-16.



Halve finales

HKV/Ons Eibernest - KCC/SO Natural

GKV - PKC/SWKGroep

Albatros D1 - Maassluis D1

Sporting Delta D1 - Nieuwerkerk D1