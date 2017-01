'Spetters' exposeren kunst in gemeentehuis Hellevoetsluis

Het is inmiddels een traditie: de nieuwjaarsexpositie in het gemeentehuis van Hellevoetsluis van Spetters, een groep mensen met een beperking.

Burgemeester Junius opende dinsdagavond de tentoonstelling in de centrale hal van het gemeentehuis.



Rubber doppies

Het is de achttiende keer dat de nieuwjaarsexpositie van Spetters wordt georganiseerd. Kunstenaar Johan Konijnenburg begeleidt al 20 jaar mensen "die overal buiten vallen", zoals hij het zelf omschrijft.



"Wij proberen ze een beetje het culturele in te trekken in plaats van dat ze in een werkplaats rubber doppies moeten inpakken, wat de overheid graag wil."



Veel kleur

De doeken vallen op door het kleurgebruik. Veel felle kleuren, duidelijke lijnen. Dat is ook precies de bedoeling volgens Konijnenburg: "We hebben ook mensen met een depressie, dus wat we echt willen stimuleren is weelderig kleurgebruik."



Burgemeester Junius pakt een van de schilderijen uit en wordt blij verrast: het is een portret van haarzelf. "Deze heb ik voor u gemaakt, als persoonlijk cadeau", zegt de maker trots.



De tentoonstelling in het gemeentehuis is nog tot en met 21 februari te zien.