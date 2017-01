Dodelijke schietpartij Rotterdam West draaide om hennep

Justitie heeft straffen van 15 en 16 jaar cel geëist tegen twee mannen, voor een dodelijke schietpartij in Rotterdam West. In de Burgemeester Meineszlaan werd in december 2015 een man gedood en raakte een tweede persoon zwaar gewond.

Volgens justitie ging het om een uit de hand gelopen ripdeal. De mannen wilden hennep stelen van de bewoner van het pand. Justitie: "Het stel had behoefte aan drugs, die op een zo snel mogelijke manier moesten worden verkregen. De parallel met roofdieren op zoek naar een makkelijke prooi dringt zich op."De bewoner was degene die zwaar gewond raakte. De 39-jarige man die om het leven kwam, was toevallig in de woning aanwezig.Van de verdachten, Andre C. (24) en Jomarly B.(22), waren vlak in de buurt een baseball pet en een bivakmuts gevonden met hun DNA. De wapens die waren gebruikt bij de schietpartij zijn door duikers uit het water bij de Essenburgsingel gehaald.De twee verdachten kenden elkaar van een jeugdbende op Sint Maarten. Jomarly B. zat nog in zijn proeftijd. Hij had een straf uitgezeten (vier jaar cel en jeugd-tbs) voor doodslag en twee pogingen tot doodslag, alle gepleegd op Sint Maarten.Tegen een derde verdachte, die als chauffeur zou hebben gereden, is zes jaar cel geëist. De verdachten hebben gedeeltelijke bekentenissen afgelegd.