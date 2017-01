Stuivenberg wint eerste duel als hoofdcoach niet

Albert Stuivenberg als coach van Jong Oranje. FOTO: Joep Leenen (ANP)

Albert Stuivenberg heeft zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach van Racing Genk niet gewonnen. De Rotterdammer zag zijn nieuwe ploeg in de eerste bekerwedstrijd tegen KV Oostende met 1-1 gelijkspelen. Op 31 januari is de return in de halve finales van de Belgische beker.

De ploeg van de Stuivenberg, voormalig assistent van Louis van Gaal bij Manchester United en oud-coach van Jong Oranje, miste te veel kansen en deed zich zo tekort tegen Oostende.



Stuivenberg begon zijn trainersloopbaan bij de jeugdopleiding van Feyenoord. Genk is de eerste club waarbij hij als hoofdcoach werkt. Eerder was Mario Been coach van de Belgische ploeg.