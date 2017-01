Asielzoekster herenigd met gezin dankzij kerk in Numansdorp

gezinshereniging2 gezinshereniging1

Een asielzoekster uit Numansdorp heeft dinsdag na twee jaar in Nederland haar man en vijf kinderen weer gezien. Huda Azizi vluchtte twee jaar geleden met haar 2-jarige dochtertje vanuit Syrische stad Aleppo naar Nederland. Haar man, vier dochters en zoontje wachtten in Turkije op de reis naar Nederland.

.

Annemarie de Winter zette zich namens Vluchtelingenwerk in om het geld voor vliegtickets bijeen te brengen: "Het dreigde allemaal fout te lopen omdat Huda het geld niet had voor vliegtickets om ze over te laten komen. Ik heb op Eerste Kerstdag een brief geschreven aan de Hervormde Kerk in Numansdorp. Want wat kon ik als ongelovige beter doen op die dag dan hulp vragen voor een medemens? Ze reageerden meteen heel symptahiek, ze hebben haar geld geleend. Zonder de kerk had dit niet gekund."