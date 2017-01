Maassluis boos: Varend Corso blijft weg

De organisatie wil dit jaar verder Den Haag in Vorig jaar trok het evenement 550.000 bezoekers

Het college van b en w in Maassluis is boos dat de gemeente minstens twee jaar niet op de route ligt van het Varend Corso. De met bloemen versierde boten varen in het nieuwe schema dieper Den Haag in en doen ook Scheveningen aan.

Burgemeester Haan van Maassluis heeft ''een indringend gesprek'' gehad met het bestuur van het Varend Corso, maar dat heeft niets opgeleverd.



"Een jarenlange traditie dreigt nu te worden doorbroken", laat de gemeente weten. "Het Varend Corso zou zich ernstig te kort doen als het publiek de kans wordt ontnomen om in Maasluis te genieten van dit prachtige spektakel."



Haan wil nog een keer met het bestuur van het corso om de tafel om dat op andere gedachten te brengen. Het is nog niet duidelijk wanneer dit gesprek plaatsvindt.



Vlaardingen blijft wel op de route van het Varend Corso. Het evenement staat elk jaar gepland in het eerste weekend van augustus. Vorig jaar trok de bloemrijke vloot 550.000 bezoekers.