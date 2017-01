Werkstraf geëist tegen ME'er die Feyenoordfan sloeg

Justitie heeft 150 uur werkstraf geëist tegen een chef van de Mobiele Eenheid. Hij wordt verdacht van het mishandelen van een Feyenoordsupporter in augustus 2013. Feyenoord speelde toen tegen het Russische Kuban Krasnodar.

De ME'er gaf de supporter na de wedstrijd een klap op zijn hoofd met de lange lat. Volgens de politieman gedroeg de supporter zich opruiend en was hij aan het schelden. "Het is terecht dat ik heb geslagen. De bereden politie werd belaagd en moest worden ontzet. Het was niet mijn bedoeling hem op het hoofd te raken. Dat was domme pech."Zijn advocaat wees erop dat ter plaatse, op de Coen Moulijnweg, sprake was van een grimmige sfeer. De politie had vooraf al signalen gekregen dat supporters de bereden politie mogelijk wilden aanvallen.Slachtoffer Mike (Michael) zegt dat hij beslist niet agressief was en niet heeft gescholden. "Ik was op zoek naar het zoontje van een vriend van mij. Die was omver gereden door een paard. Ik was helemaal niet met de politie bezig."Het incident is gefilmd en de beelden zijn woensdag in de rechtszaal in Rotterdam getoond. Te zien is hoe de ME'er aan komt rennen en met een lange uithaal Mike van achteren op het hoofd slaat. Duidelijk is ook dat het slachtoffer op dat moment niets doet. Maar volgens de advocaat geven de beelden geen juiste weergave van de situatie ter plekke.Het OM spreekt van 'disproportioneel geweld tegen een onschuldige supporter'. De verklaring van de ME'er dat hij op de bovenarm had gemikt, vindt justitie 'volstrekt ongeloofwaardig'.De ME'er, die anoniem bleef en in de rechtszaal als "NN03" werd aangeduid, haalde fel uit naar pers, politie en politiek. "De pers heeft hier eenzijdig over bericht, zoals ze altijd doen. Zonder die mediaberichten en de ophef in de politiek was dit geen zaak geworden. Op korpschef Frank Pauw na ben ik teleurgesteld in de politieleiding."De man, die al 17 jaar bij de politie werkt, zei dat hij al voldoende bestraft is door deze zaak. Hij heeft een berisping gekregen en heeft daardoor geen verdere carrière kunnen maken. De advocate omschreef hem als 'een rustige Zeeuw', die een grote toekomst bij de politie in het vooruitzicht heeft.De verdachte zou nog wel een gesprek willen met Mike, maar die wees dat na afloop van de zitting direct af. "Hij noemt mij een oproerkraaier. Ik ben niet haatdragend, maar zolang hij dat niet terugneemt, wil ik geen gesprek."De rechter in Rotterdam doet op 1 februari uitspraak.Paul Verspeek volgt het proces en twittert vanuit de rechtbank: