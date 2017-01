Dode bij ongeluk met goederenlift in Rotterdam

Bij een ongeluk met een lift in een kantoorgebouw aan de Boompjes in Rotterdam is een persoon om het leven gekomen. Een ander raakte zwaargewond en is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht.





Vermoedelijk is de lift in het hoge kantoorgebouw Willemswerf omhoog geschoten. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Politie, brandweer en inspectie sociale werkgelegenheid doen onderzoek.



De lift bleef steken tussen de zeventiende en achttiende verdieping. De brandweer heeft de slachtoffers met groot materieel uit de lift bevrijd.



Alle liften in het pand aan de Boompjes zijn buiten werking gesteld.



