'Kabelbreuk oorzaak dodelijk liftongeval'

Foto: Ewoud Kieviet Foto: Ewoud Kieviet Foto: Ewoud Kieviet

Bij een ongeluk met een lift in een kantoorgebouw aan de Boompjes in Rotterdam is een persoon om het leven gekomen. Een ander raakte zwaargewond. Volgens de politie brak de verbinding met het contragewicht van de lift, waarna de lift omhoog schoot.





De lift bleef steken tussen de zeventiende en achttiende verdieping. De brandweer moest speciaal materieel inzetten om de slachtoffers te bevrijden.



Politie, brandweer en de inspectie sociale werkgelegenheid doen onderzoek in het gebouw Willemswerf. Alle liften in het pand aan de Boompjes zijn buiten werking gesteld.



De overleden man is een 54-jarige Rotterdammer. Zijn zwaargewonde collega is een 35-jarige inwoner van Krimpen aan de Lek. Zij werkten voor een onderaannemer in het pand.De lift bleef steken tussen de zeventiende en achttiende verdieping. De brandweer moest speciaal materieel inzetten om de slachtoffers te bevrijden.Politie, brandweer en de inspectie sociale werkgelegenheid doen onderzoek in het gebouw Willemswerf. Alle liften in het pand aan de Boompjes zijn buiten werking gesteld.