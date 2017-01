Twee gewonden bij ongeluk met goederenlift in Rotterdam

brandweer

In het Willemswerf-gebouw aan de Boompjes in Rotterdam is een ongeluk gebeurd met een goederenlift. Daarbij zijn twee personen gewond geraakt.

Volgens de brandweer is de goederenlift vermoedelijk een aantal verdiepingen naar beneden gekomen. De personen zitten nog in de lift. Deze lift hangt op de achttiende verdieping.



De hulpdiensten zijn ter plaatse.