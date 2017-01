Recordvangst cocaïne in 2016

De laatste vangst van 2016: 250 kilo coke tussen de bananen

In Rotterdam en omgeving is vorig jaar een recordhoeveelheid cocaïne gevonden door justitie, politie, douane en de FIOD. Het gaat om 13.312 kilo. Het oude record uit 2103 is 9800 kilo.

Naast de coke werd ook nog 700 kilo marihuana en 400 kilo heroïne ontdekt. In totaal kwamen de samenwerkende instanties 67 keer in actie.



De coke werd gevonden in kleine en grote hoeveelheden. Zo zat er 1,5 kilo in een doos met geschenken uit Suriname, maar werd ook 3780 kilo tussen ananassen uit Costa Rica gevonden.



De cocaïne kwam onder meer uit Curaçao. Er werd een aantal kilo’s tussen huisraad gevonden. In verhuisdozen zat bijna 3000 kilo.



Heroïne

De heroïne zat onder meer tussen fruit en marmeren platen en werd aangevoerd met vrachtwagens uit Iran. De marihuana werd in één grote en één kleine zending onderschept. De verschillende onderzoeken leidden tot de aanhouding van zo’n veertig mensen.