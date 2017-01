Middelkoop krijgt wildcard voor dubbeltoernooi in Ahoy

Matwe Middelkoop

Leerdammer Matwe Middelkoop heeft samen met Wesley Koolhof een wildcard ontvangen voor het dubbeltoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Beiden namen al eerder deel aan het dubbelspel in Rotterdam Ahoy, maar als duo maken zij hun debuut.

Volgens Toernooidirecteur Richard Krajicek is het logisch dat Koolhof en Middelkoop als duo de wildcard ontvangen."Wesley en Matwe timmeren als dubbel nadrukkelijk aan de weg de afgelopen periode. Met twee ATP-titels in 2016 en de titel van vorige week in Sydney laten ze zien dat ze het sterkste Nederlandse koppel van dit moment zijn'', zegt Krajicek



Matwe Middelkoop kreeg al eerder een wildcard voor het dubbeltoernooi in het Rotterdamse Ahoy. De Leerdammer verloor in 2008 in de eerste ronde samen met Jesse Huta Galung van Julian Knowle en Simon Aspelin.



Krajicek heeft ook de tweede wildcard in het dubbeltoernooi vergeven aan een Nederlands koppel. Robin Haase, die meedoet aan het enkelspel, zal samen gaan dubbelen met de winnaar van Supermatch, het toernooi voor clubkampioenen dat binnenkort van start gaat.



Het 44ste ABN Amro Wereldtennistoernooi wordt gehouden van 13 tot en met 19 februari.