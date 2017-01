Spitsuur in de schapenstal

Bij Martin Oosthoek in Bergschenhoek zijn al rond de 500 lammetjes geboren

In de stal van herder Martin Oosthoek in Bergschenhoek is het flink aanpoten deze dagen. Aan de lopende band worden er lammetjes geboren. "Vannacht om drie uur had ik nog vijftien kraamhokjes leeg. Drie uur later waren ze allemaal vol", zegt Oosthoek.









Je kunt als schaap maar beter als ooi dan als ram op de wereld komen. De vrouwtjesdieren gaan vanaf het voorjaar grazen in een van Oosthoek's kuddes. Ze zijn de grasmaaiers van onder meer Spangen, Nesselande, Kralingen en Nieuw-Terbregge.



De rammen wacht een aanzienlijk korter leven. Omdat er maar een paar mannetjes nodig zijn voor het voortbestaan van de soort verdwijnen de meesten naar de slachterij. "Daar nemen we afscheid van", heet dat in de stal van Martin Oosthoek. Met verslaggever Ewoud Kieviet als getuige komt woensdagochtend een kleine ooi ter wereld. "Een mooi lam", zegt Oosthoek. "Ik denk dat ze wel zes kilo weegt."Je kunt als schaap maar beter als ooi dan als ram op de wereld komen. De vrouwtjesdieren gaan vanaf het voorjaar grazen in een van Oosthoek's kuddes. Ze zijn de grasmaaiers van onder meer Spangen, Nesselande, Kralingen en Nieuw-Terbregge.De rammen wacht een aanzienlijk korter leven. Omdat er maar een paar mannetjes nodig zijn voor het voortbestaan van de soort verdwijnen de meesten naar de slachterij. "Daar nemen we afscheid van", heet dat in de stal van Martin Oosthoek.