Playlist Muziek voor Volwassenen 14-01-2017

muziek-voor-volwassenen-03

Album van de Week is "Stitch of the World" van Tift Merritt.





De playlist is te vinden in de pdf. Verder is Mike Zito de rode draad in deze aflevering.De playlist is te vinden in de pdf. Documenten: Playlist_Derksen_17-01-14