Wouters en Makaay langer bij Feyenoord

Jan Wouters

Feyenoord heeft de aflopende contracten van de assistent-trainers Jan Wouters en Roy Makaay met een jaar verlengd. Dat betekent dat de twee oud-internationals tot de zomer van 2018 in de technische staf van Feyenoord zullen blijven zitten.

De 56-jarige Jan Wouters is bezig aan zijn tweede seizoen bij Feyenoord. De oud-speler van onder meer Ajax, PSV en Bayern München was in het verleden hoofdtrainer bij FC Utrecht en Ajax. Vorig jaar werd hij benaderd om hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst hoofdtrainer te assisteren. De twee kenden elkaar nog van hun gezamelijke tijd bij Glasgow Rangers en het Nederlands elftal.



De 41-jarige Roy Makaay is in de technische staf van Feyenoord de spitsentrainer. Ook is Makaay samen met Jan Wouters verantwoordelijk voor het tweede elftal van Feyenoord. Makaay is sinds hij in 2010 stopte als voetballer bij Feyenoord als trainer bij de Rotterdamse club betrokken.



Eerder al bereikte hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst met Feyenoord overeenstemming over een langer verblijf. Van Bronckhorst tekende voor twee seizoenen bij.