Joris Linssen & Caramba in Live uit Lloyd

Een ode aan het leven, de liefde én de muziek, daarover gaat Serenade, het nieuwe muzikale programma van Joris Linssen & Caramba. Ook de dood is prominent aanwezig, op z'n Mexicaans welteverstaan. Geen treurnis maar een inspirerende en louterende muzikale reis langs dood en leven.

bestaat als band al sinds 1999 en bracht zeven cd's, twee dvd's en een lp uit. Elk voorjaar toert de band drie maanden langs de Nederlandse schouwburgen en theaters met een concert. Dit jaar en ook komend jaar is dein al haar vormen het thema van Joris en z'n kortnuiten. Joris woonde en studeerde in Mexico en is tot groot genoegen besmet geraakt met het Mexicaanse levens-elixer.In deze meeslepende show vol aanstekelijke liedjes en ontroerende verhalen doet meestervertellerverslag van de liefdesserenades die Caramba bracht in heel Nederland. Op 2 november is het Allerzielen en voor de Mexicanen, dewaarop het leven van een dierbare wordt gevierd.vult die dag op geheel eigen wijze met het bezoeken van en muziek maken op bijzondere rustplaatsen. Inhoor je van de Mexicaanse hoed en de rand. Maar ook de liefdesserenade komt aan bod. Ja, die van de dame op balkon en musicerende romanticus op straatniveau op zijn knieën...Zangerwordt vergezeld door zijn amigo's(accordeon en zang),(gitaar en zang),(contrabas en zang) en(percussie en zang).De video's van de sessie zullen de komende dagen online komen.

