Zo Ben Ik Groot Geworden: Johan Koeman

"Tot verdriet van mijn moeder liet ik mijn haren groeien. Zo kon ik toch niet naar de kerk?" "Ik was een dagdromer"

De zoute zee slaakt een diepe zilte zucht....



"Ik moet de hele tijd aan dat liedje van Blof denken", zeg ik halverwege het interview tegen de directeur van het Leger des Heils in Rotterdam en omstreken. Johan Koedam (1959) knikt. De sfeer van weinig woorden, die de Zeeuwse popgroep schetst in het nummer Aan de kust komt hem bekend voor.



Maar men weet het niet

en zwijgt van wat men hoort en ziet



Koedam groeit op in het mossel- en oesterdorp Yerseke. Hij is de jongste van een gezin met tien kinderen. Een streng gereformeerde familie, waar dagelijks de Bijbel op tafel komt en waar moeder tijdens de afwas de psalm Hijgend hert der jacht ontkomen aanheft.



Pa is ouderling in de kerk. Doordeweeks zit hij "in de mossels", zoals dat rond de Oosterschelde heet.



Thuis wordt over van alles gesproken. Maar niet over écht problemen, over emoties en gevoel. Voor conflictbeheersing is de kop in het zand de beste remedie.



Maar dat is zoals het gaat

Hier aan de kust



Koeman is een jaar of twaalf als hij met zijn broer op de motor naar Rotterdam reist voor het popfestival in het Kralingse Bos. In een walm van cannabis, omgeven door klanken van Jefferson Airplan en CCC Inc. ziet het jochie uit Yerseke wat hij bij de Zeeuwse meisjes tot dan toe nog niet zag: compleet ontblote bovenlijven. De vrijheid en de blijheid voelt als een paradijs op aarde.



Tot verdriet van zijn moeder worden daarna zijn haren langer en zijn broeken wijder. Ma geneert zich. Zo kan haar jongste toch niet aanschuiven in de kerkbanken?



Zin om een vissersboot te kopen of zich op een andere manier aan te sluiten bij het mosselgilde heeft hij niet. Johan had altijd al iets met de underdog en de minder bedeelden. "Die blik en die passie is nooit weggegaan. Ik vind het heerlijk dat ik daarvan mijn werk heb kunnen maken."



