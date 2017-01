Gevangene ontsnapt bij ziekenhuis, bewakers lossen schoten

In de buurt van het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam is woensdagmiddag een grote zoektocht aan de gang naar een ontsnapte gevangene. Daarbij heeft de politie drie schoten gelost.

In de omgeving heeft de politie wegafzettingen geplaatst. Auto's worden gecontroleerd en ook de politiehelikopter kampt de omgeving uit.De man is ontsnapt nadat hij was behandeld in het ziekenhuis. Hij werd begeleid door gevangenispersoneel. De bewakers hebben bij de ontsnapping drie waarschuwingsschoten gelost.Volgens de politie gaat het om een man van 24 jaar. Zijn linkerhand zit nog in een handboei. Wat de man op zijn kerfstok heeft en hoe hij heeft kunnen ontsnappen is niet bekend.Een woordvoerster van de politie wilde wel bevestigen dat het niet om een kruimeldief gaat. Via een Burgernet-bericht heeft de politie ook de hulp van het publiek ingeroepen.