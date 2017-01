Ontsnapte gevangene is verdachte Rotterdamse schietpartijen

De man die woensdagmiddag ontsnapte bij het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam is de vuurwapengevaarlijke Elias Adahchour. De 24-jarige man zat in voorarrest voor enkele schietpartijen in december in Rotterdam.

Nadat een klopjacht op niets was uitgelopen, maakte de politie rond 16.00 uur zijn identiteit bekend. De politie roept mensen op die weten waar hij is zelf geen actie te ondernemen, maar direct 112 te bellen.Elias Adahchour draagt een donkere spijkerbroek en had tijdens zijn ontsnapping een handboei om zijn linkerhand. Hij draagt een korte, donkere jas en draagt zwarte schoenen. Bij zijn ontsnapping heeft hij mogelijk door sloten moeten waden, waardoor zijn kleding nat kan zijn.Hij heeft littekens op zijn rechterhand, rechts op zijn borst een litteken van een messteek en links in zijn oksel en zij.Adahchour wist rond 13:30 uur tijdens een bezoek aan het ziekenhuis aan zijn begeleiders te ontkomen door hard weg te rennen. Bewakers vuurden drie waarschuwingsschoten af, maar dat had geen effect. Adahchour bleef verder rennen. Daarop verloren de bewakers hem uit het oog.Veel bezoekers en personeelsleden van het ziekenhuis hebben de ontsnapping zien gebeuren Auto's in de omgeving werden gecontroleerd en ook een helikopter van de politie kamde de omgeving uit. Ondanks de klopjacht door de politie is de man niet meer aangetroffen.Adahchour wordt verdacht van betrokkenheid bij twee schietpartijen in december in Rotterdam-Zuid. Op zondag 4 december werden twee mannen neergeschoten bij een café aan de Stieltjesstraat. Een paar dagen later was er een schietpartij in een portiek aan de Wieldrechtstraat, waarbij ook iemand door een kogel werd geraakt.De 24-jarige Adahchour werd vrijdag 23 december opgepakt door leden van het Arrestatieteam. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.