Zoektocht naar ontsnapte gevangene in Rotterdam-Schiebroek

Foto: Archief

In de buurt van het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam is woensdagmiddag een grote zoektocht aan de gang naar een ontsnapte gevangene. Dat meldt de politie.





Volgens de politie is het een jongeman van 24 jaar. Zijn linkerhand zit nog in een handboei.



Wat de man heeft misdaan en hoe hij heeft kunnen ontsnappen is niet duidelijk.



