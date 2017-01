Flakkeese 60-plussers rijden voor goed doel naar de Noordkaap

Jaap en Lenie Boeter vlak voor vertrek naar Stockholm.

Woensdagmorgen om 6.30 staat Jaap Boeter (68) zijn terreinwagen al in te pakken. Laarzen, olie zelfs een schop gaat erin. Zijn vrouw Lenie (64) pakt de checklist erbij: "Hebben we alles?" Het echtpaar doet mee met de Navigate North en vertrekt per auto naar de Noordkaap.

De route is niet bekend, het enige wat ze weten is dat ze vrijdag om 16.00 uur in Stockholm moeten zijn. "Ik vind dit best wel spannend", erkent Lenie. Een paar jaar geleden deden vrienden van de Boeters mee aan de actie. "Toen wist ik een ding, dit gaan wij ook doen!", zegt Jaap.



De twee doen mee om geld op te halen voor de Maag Lever Darmstichting, mede omdat Jaap zelf met de ziekte te maken heeft gehad. "Gelukkig ben ik snel en goed behandeld. Met alle donaties kan het onderzoek naar darmkanker verder gaan", zegt Jaap.



45 jaar

Vanaf Stockholm is de route onbekend. Het enige dat ze weten is dat ze 7000 kilometer in 7 dagen afleggen. "We krijgen elke dag coördinaten door, zodat we weten waar we naartoe moeten rijden." Daar moet je dus goed voor samenwerken, vertelt Jaap. "De een rijdt, de ander navigeert. Wij zijn al 45 jaar een team, dus dat moet goed komen."



Op 28 januari hoopt het team 'Kranig op weg' de finish te halen, in Hazerswoude.