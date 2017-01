Scootmobieler rijdt gasleiding aan gort in zorginstelling

Foto: politie

In Oud-Beijerland zijn woensdag tientallen zorgappartementen ontruimd, nadat iemand in een scootmobiel een gasleiding kapot had gereden. Dat gebeurde in een complex aan de Rembrandtstraat.

De onfortuinlijke bestuurder wilde in een trappenhuis manoeuvreren, maar zag daarbij de gasleiding over het hoofd. Door de klap ontstond een enorm gaslek.



De bewoners van een deel van de zorginstelling zijn direct naar buiten gebracht. Ze zijn opgevangen in een instelling in de omgeving.



Monteurs van netbeheerder Stedin zijn volgens de brandweer aanwezig om het gas af te sluiten.