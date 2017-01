'De kaas werd me in de schoot geworpen'

Hans Dokter van restaurant Fred in Rotterdam is fromager van het jaar. Een fromager is de expert in het restaurant die de kaasplank samenstelt. Deskundigen uit heel Nederland bepaalden dat Dokter dat het beste heeft gedaan.

Voor Dokter is de prijs een erkenning voor zijn harde werk. "Ik denk dat ik de prijs gekregen heb voor mijn passie en kennis", zegt de trotse fromager. "Ik ben 24 uur per dag met kaas bezig. Zelfs als ik de hele dag kaas heb gesneden voor de gasten, kan ik na het werk met mijn collega's nog een Mont d'Or leeg lepelen."



Toch koos Dokter niet zelf voor de kaas. "Het werd mij in de schoot geworpen. Zo'n 10 jaar geleden zeiden ze: ga jij daar eens wat leuks mee doen." En dat deed hij met verve, zo blijkt.



Dokter heeft bij Fred een flinke kaastrolley. Er liggen bijna tachtig verschillende kazen op uit allerlei landen. "Tegenwoordig ben ik dol op kazen uit Italië", vertelt Dokter.



"Daar komen heerlijke dingen vandaan." Het mooie aan kaas vindt de fromager dat het alles in zich heeft. "Er zijn milde kazen, sterke kazen, het is een levend product dat altijd anders is".