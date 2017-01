'Ik zag politiemannen achter de ontsnapte gevangene aanrennen'

Bezoekers en personeelsleden van het Sint Fransciscus Gasthuis schrokken zich woensdagmiddag rot toen op het ziekenhuisterrein een gevangene ontsnapte en er waarschuwingsschoten werden gelost. Een 24-jarige Capelse zag het allemaal gebeuren.

''Ik kwam aanrijden en zocht een parkeerplek. Het was best wel druk en daarom reed ik door naar de grote parkeerplaats. Op het moment dat ik wilde uitstappen, zag ik iemand keihard voorbij rennen'', aldus de Capelse die op bezoek ging bij haar oma in het ziekenhuis.''Ik dacht wat is er aan de hand? En toen zag ik twee politiemannen er achteraan rennen die 'stop' en 'halt' riepen. En vervolgens werden er twee of drie schoten gelost. Het laatste wat ik zag is dat er volop politiebusjes rondreden op zoek naar de man.''Medewerkers van het ziekenhuis reageerden gelijk op de noodsituatie. ''Mijn collega's hebben mij het sein gegeven dat er iemand ontsnapt was. Daarop heb ik gelijk de opdracht gegeven om de voordeur af te sluiten'', aldus een leidinggevende van het zorghotel.''We hebben natuurlijk te maken met veel ouderen hier die kwetsbaar zijn en zo'n type die vrij rondloopt willen we natuurlijk niet binnen hebben.''De ontsnapping gebeurde halverwege de middag. De gevangene wist een busje uit te rennen en verdween in de bosjes. Ondanks een grote klopjacht van de politie was de man aan het einde van de middag nog niet gevonden.