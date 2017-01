Slachtoffers branden Hellevoetsluis krijgen strafdossier

De slachtoffers van branden, bedreigingen en stalking in Hellevoetsluis krijgen een kopie van het strafdossier over de 48-jarige verdachte, uit Spijkenisse. De man wordt verdacht van branden aan de Asmusstraat en het Brakelpad in Hellevoetsluis, in april en mei vorig jaar.

Alle ellende begon met de stalking en bedreiging van de ex-vriendin van de verdachte. Daarbij werd onder gedreigd met brandstichting. Daarna brak brand uit bij de nieuwe vriend van z'n ex, aan de Asmusstraat. Eerst in de schuur, twee weken later in de woning.Op 24 mei volgde ook nog een brand bij de zus van de nieuwe vriend, in haar woning aan het Brakelpad. Kort daarvoor, op 19 mei, brandde een woning aan de Gruttostraat uit. Daarbij kwam het echtpaar Lampers om het leven. Dat waren de ouders van de andere slachtoffers.Die fatale brand is door het Openbaar Ministerie (nog) niet ten laste gelegd aan de 48-jarige verdachte. "Er loopt nog onderzoek naar de oorzaak van deze brand", zegt het OM. De familie van het omgekomen paar denkt dat de verdachte ook achter deze brand zit.Hoogstwaarschijnlijk hopen zij in het strafdossier aanwijzingen te vinden, waarmee de verdachte in verband kan worden gebracht. De advocaat van de familie, mr. S. Bosch, zegt op die gedachtengang op verzoek van de familie niet te kunnen reageren.De rechtbank bepaalde donderdagmiddag ook, dat de verdachte in een verhoor moet worden geconfronteerd met alle bevindingen tot nu toe. De slachtoffers willen dat graag. Dat verhoor doet de rechter-commissaris of de politie.Tot nu toe heeft de verdachte nog géén verklaring afgelegd en de kans wordt groot geacht, dat de man zich bij zo'n verhoor op z'n zwijgrecht blijft beroepen. Maar dat weerhield de rechter er niet van om de slachtoffers ook op dit punt gelijk te geven.De advocaat van de verdachte, mr. L. Hostmann, wil dat z'n cliënt op 2 februari, na afronding van onderzoek in de Pieter Baan Centrum, wordt vrijgelaten. De rechtbank oordeelde echter dat hij tot de inhoudelijke behandeling van z'n zaak vast moet blijven zitten.Zowel de officier van justitie als de rechtbank vreest voor herhaling. Ook wees de rechtbank verzoeken van Hostmann, tot het horen van twee getuigen, af. Over enkele maanden wordt de rechtszaak hervat. Waarschijnlijk komt het dan ook tot inhoudelijke behandeling.

