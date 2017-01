Slabbekoorn vecht voor contract bij FC Dordrecht

Marlon Slabbekoorn

Marlon Slabbekoorn was ooit een groot talent in de jeugd bij Feyenoord, maar bereikte nooit het eerste elftal. De 19-jarige aanvaller traint nu mee bij FC Dordrecht. ''Ik ben hier om te voetballen en ik wil hier gewoon spelen en mezelf weer in de kijker spelen'', aldus Slabbekoorn

De aanvaller uit Vlaardingen speelde jarenlang in de jeugd bij Feyenoord, totdat afgelopen zomer zijn aflopende contract niet werd verlengd. Bij Feyenoord tekende Slabbekoorn in de B1 zijn eerste profcontract van drie jaar. Hij scoorde daar maar liefst twintig doelpunten. Maar toen hij in de A1 kwam te spelen, raakte de nummer tien uit beeld.



''Dat heeft merendeels ook met mezelf te maken en ik ging op een andere positie spelen. Rick Karsdorp was de nummer tien en toen werd ik de linksbuiten met een vrije rol. Maar dat was niet echt voor mij weggelegd'', aldus Slabbekoorn.



Na zijn vertrek bij Feyenoord ging Slabbekoorn voetballen bij het het Slowaakse AS Trenčín om zichzelf fit te houden. Maar na drie maanden kwam hij terug naar Nederland waar hij onder meer stage liep bij AZ en FC Eindhoven. Dat mislukte. Na alle omzwervingen traint Slabbekoorn nu mee bij FC Dordrecht om een contract af te dwingen. ''We zijn daar nu mee bezig en het liefst wil ik zoveel mogelijk minuten maken en laten zien wie ik ben. Het moet gewoon lukken. Daar ben ik zelf van overtuigd dus ik ga er gewoon voor'', aldus Slabbekoorn