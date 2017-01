Arkel van Giessenlanden naar Gorinchem?

De initiatiefnemers achter De Ontkoppeling De flyer met de enquete

Moet Arkel naar de gemeente Gorinchem? Daar wordt in het dorp in de Alblasserwaard een felle discussie over gevoerd. Een actiegroep peilt deze week de stemmen.

Alle inwoners van het dorp hebben een flyer in de bus gehad. De actievoerders hopen zo uit te vinden of voldoende mensen te porren zijn voor ‘De ontkoppeling’ zoals ze dat noemen.

Zoals het nu is gaat Arkel met de gemeente Giessenlanden samen met Molenwaard. Het idee van de ontkoppeling is dat Arkel hieruit stapt en zich aansluit bij Gorinchem.

“Arkel past in veel dingen gewoon veel beter bij Gorinchem.”, legt initiatiefnemer Berend Buddingh uit. “Dan heb ik het bijvoorbeeld over de politieke kleur. In Molenwaard hebben de Christelijke partijen een grotere invloed.”

Tegengeluid

Er lijkt in het dorp veel steun te zijn voor de ontkoppeling. Maar er klinkt inmiddels ook een tegengeluid van mensen die helemaal niet bij Gorinchem willen horen. “Wij zijn een plattelandsgemeente en we sluiten ons liever aan bij een andere plattelandsgemeente met verschillende kernen, dan bij een stad waarbij we uiteindelijk worden gezien als wijk.”, aldus Jet van Deuveren.

De initiatiefnemers achter de tegenactie ergeren zich aan de flyer met de enquête, die niet objectief zou zijn.

Het officiële besluit over de herindeling valt op 30 januari. De actiegroep wil dan bij veel steun het plan voorleggen aan de gemeenteraad.