PvdA: boos over oplichting mensen met schuld

Regeringspartij PvdA is woedend over praktijken waarbij gerechtsdeurwaarders van bureau BSR mensen met schulden hebben opgelicht. Kamerleden eisen dat er hard wordt opgetreden en willen beter toezicht.

Zij kaartten woensdag de kwestie aan bij de ministers van Financiën en Veiligheid en Justitie. De Kamerleden reageerden op een bericht in De Telegraaf, waaruit blijkt dat gerechtsdeurwaarderskantoor BSR uit Rotterdam, dat onlangs op de fles ging, duizenden mensen met schulden voor bij elkaar zeker drie ton heeft opgelicht.



BSR bracht schuldenaars vaak meer kosten in rekening dan toegestaan: van een tientje tot enkele honderden euro's. De kans is groot dat de gedupeerden dit geld nooit meer terug zien. De PvdA vindt dat de getroffenen zo veel mogelijk gecompenseerd dienen te worden.



Door financieel wanbeleid had BSR vorig jaar een tekort van zo'n 3 miljoen euro op de rekening waarop schuldenaars geld voor de schuldeisers stortten.



Het gerechtsdeurwaarderskantoor met vestigingen Rotterdam en Den Haag inde onder meer niet betaalde woninghuur en openstaande rekeningen voor bedrijven.