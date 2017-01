VIDEO: Brandweerman redt ree uit wak

De reddingsactie

Een niet alledaagse redding voor de brandweer in de buurt van Leerdam. Daar hebben brandweermannen een ree uit het ijskoude water gehaald. En dat deden ze niet één, maar twee keer.

Bij het Wiel van Bassa was een ree in het water terechtgekomen. Mogelijk was het door het ijs gezakt. "Ik heb me laten vertellen dat het om een éénjarig bokje gaat", vertelt brandweerman Peter Reine een paar uur na de reddingsoperatie.



Brandweermannen in duikpakken hebben het bokje uit het water gehaald. Het dier was zo in paniek dat het ontsnapte en weer in het water terechtkwam.



Volgens een van de brandweermannen heeft de dierenambulance zich na de tweede reddingspoging zich over de ree ontfermd.



"Het diertje was nogal onderkoeld en gestressed", vertelt brandweerman Peter Reine. "Het beestje zal waarschijnlijk eerst een paar dagen moeten bijkomen, voordat ze het dier weer loslaten."