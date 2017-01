Brandweerman gewond bij brand in Rotterdam

Brandweer, Foto: Thijs Kern

Bij een brand in Rotterdam is woensdagmiddag een brandweerman gewond geraakt. De brandweerman zag in zijn vrije tijd dat er rook uit een woning aan de Zevenkampse Ring kwam en aarzelde geen moment omdat er mogelijk nog mensen binnen waren.

Hij trapte de deur in om te kijken of er inderdaad nog aanwezig was. Dat bleek uiteindelijk niet het geval.



De brandweerman liep door de actie enkele snijwonden op en moest daarvoor in het ziekenhuis behandeld worden.



De brand was ontstaan in een ventilator en snel onder controle. Er is vooral rookschade in de woning.