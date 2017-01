Vermoorde Spijkenisser zat in crimineel circuit

Het huis in de wijk Sterrenkwartier, waar Van den Boogaart woonde

De 55-jarige Erik van den Boogaart, die 11 november dood werd gevonden in het Zeeuwse Rilland, hield zich bezig met illegale praktijken. Dat zegt een woordvoerder van het politieteam dat zich bezighoudt met de moord op de Spijkenisser.

Van den Boogaart's lichaam werd gevonden in het Rijn-Scheldekanaal bij Rilland, dichtbij de Belgische grens. Een schipper zag een pakket drijven en alarmeerde de politie. Die vond in het pakket het lichaam.



Na de vondst startte de politie een groot onderzoek. Ook werd nog enkele keren in het kanaal gezocht naar sporen van een misdrijf.



Opsporing Verzocht

De zaak zit komende dinsdag in het programma Opsporing Verzocht. Voor die uitzending werden woensdag opnamen gemaakt in de wijk Sterrenkwartier in Spijkenisse, waar Van den Boogaart woonde.



Van den Boogaart zou in juni 2016 voor het laatst zijn gezien. Zijn auto zou in oktober, een maand voor het ontdekken van zijn lichaam, al zijn gevonden in Charlois.



Hennepplantage

Maandag maakt de politie meer details over de zaak Van den Boogaart bekend. Hij werkte in de haven. ''Dat hij zich bezig hield met illegale praktijken staat voor ons vast'', zegt een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant.



Een buurtbewoner in Spijkenisse kijkt daar niet vreemd van op. Een paar jaar geleden zou in de woning al een hennepkwekerij zijn gevonden.