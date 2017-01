Polsbandje moet reanimeerder en slachtoffer in contact brengen

Hart4all

Mensen in Dordrecht en omgeving die slachtoffers reanimeren hebben in het vervolg meer kans om te weten te komen of de patiënt het heeft gehaald. De ambulancedienst gaat tijdens incidenten polsbandjes uitdelen aan mensen die geholpen hebben met reanimeren.

Op die manier kunnen slachtoffer en burgerhulpverlener gemakkelijker met elkaar in contact worden gebracht. Het initiatief komt van de organisatie Hart4All.



Leo Roos van de ambulancepost Zuid-Holland Zuid: "Burgerhulpverleners konden tot op heden niet makkelijk in contact komen met degene die ze hadden gereanimeerd: het ziekenhuis verstrekt natuurlijk geen gegevens van patiënten.''



''Op deze manier kunnen hulpverlener en slachtoffer elkaar wel opzoeken", aldus Roos.



In andere delen van Nederland is het polsbandje een succes. In de andere regio’s zijn sinds 2013 vijfhonderd sets met bandjes uitgereikt. In 120 gevallen kwam een match tot stand met de patiënt.