Sliedrecht Sport met één been in bekerfinale

Sliedrecht Sport-coach Matt van Wezel

De volleybaldames van Sliedrecht Sport hebben de eerste wedstrijd in de halve finales van het nationale bekertoernooi overtuigend gewonnen. De koploper van de eredivisie was met 3-1 te sterk voor Eurosped. Na een matige start stelde de ploeg van coach Matt van Wezel orde op zaken (17-25, 25-14, 25-14, 25-14).

Volgende week treffen beide ploegen elkaar voor de terugwedstrijd. Dat duel wordt gespeeld bij de nummer zes van de eredivisie. In de andere halve eindstrijd won Dynamo de eerste wedstrijd van SSS met 3-0.



Nederlaag heren

De volleybalheren van Sliedrecht Sport waren in de halve finales van het bekertoernooi niet opgewassen tegen Orion. Het werd 3-0 (25-23, 25-19, 25-15) voor de thuisploeg. De Sliedrechtse formatie is voor het eerst in de geschiedenis van de club doorgedrongen tot de laatste vier. Komende week is de return.