Ontsnapte gevangene hield zich urenlang schuil

De ontsnapte crimineel Elias Adahchour heeft zich waarschijnlijk urenlang schuil kunnen houden in de omgeving van het Sint Franciscus Gasthuis, voordat hij de A20 overstak en verder de stad in vluchtte. Dat blijkt uit een reconstructie van de politie.

De 24-jarige verdachte van enkele schietpartijen in december in Rotterdam werd om 13.30 uur naar het ziekenhuis gebracht voor een behandeling. Hij wist het busje uit te rennen en rende keihard de bosjes in. Zijn bewakers losten nog enkele waarschuwingsschoten , maar raakten hem uiteindelijk kwijt.Er volgde een klopjacht, waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet. Agenten hielden auto's tegen en kamden de omgeving uit.Een getuige zegt tegen RTV Rijnmond dat zij de verdachte rond 15.00 uur zag lopen op de Meidoornsingel. De vrouw was samen met haar man aan het wandelen toen iemand hen tegemoet liep. Pas nadat de politie later op de middag de foto van de verdachte vrijgaf, herkende de vrouw hem.Rond 22.00 uur maakte de politie bekend dat Adahchour om 16.00 uur voor het laatst is gezien op de Gordelweg. Hij was kort daarvoor de drukke A20 overgestoken.Adahchour zat sinds 23 december vast voor poging tot doodslag . De politie roept mensen niet zelf in actie te komen als ze weten waar hij is, maar 112 te bellen.