Handvol zwervers weigert nachtopvang ondanks kou

Noodopvang Van Spijk

In Rotterdam zijn ongeveer 10 tot 15 zwervers die ondanks de kou niet in de opvang zijn te krijgen. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam. Teams gaan als het koud is actief op zoek naar deze mensen.

Normaal gesproken worden ongeveer 250 daklozen opgevangen per nacht. Nu het kouder is, zijn dat er meer. Maar een klein groepje wil echt niet naar binnen:



''Een aantal mensen weet zich goed onvindbaar te maken'', aldus Henk Visser van de gemeente Rotterdam.



''Die willen natuurlijk niet door de politie weggestuurd worden van hun slaapplek, maar willen ook niet dat andere daklozen hun plekje kennen en inpikken. Dus het is voor ons heel moeilijk om daar een precies beeld van te geven.''



Volgens de gemeente Rotterdam is de opvang overigens niet alleen voor zwervers en daklozen. Het afgelopen jaar zijn ook wat backpackers opgevangen die niet meer in een hotel terecht konden.