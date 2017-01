Sparta profiteert van aanstaande transfer Depay

Het Kasteel

Memphis Depay verkast zo goed als zeker van Manchester United naar Olympique Lyon. Dat is goed nieuws voor Sparta, de club waar de aanvaller in de jeugd speelde. De Rotterdammers krijgen vanwege deze buitenlandse transfer een opleidingsvergoeding (50.000 euro). Ook zijn oude club PSV ontvangt een forse bonus.

De 22-jarige Depay ondergaat op korte termijn een medische keuring bij de Franse club. Als hij die goed doorstaat, ondertekent hij een contract voor 4,5 jaar in Lyon. Met de transfer is naar verluidt een bedrag tussen 15 en 20 miljoen euro gemoeid.



Depay verkaste in de zomer van 2015 van PSV naar United, waar Louis van Gaal destijds de eindverantwoordelijke was. Bij de Engelse topclub kon hij de verwachtingen echter nooit waarmaken. Ook dit seizoen komt Depay nauwelijks aan spelen toe.