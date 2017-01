In Bureau Rijnmond op TV Rijnmond besteden we donderdag aandacht aan onder meer een schietpartij in Noordeloos, een diefstal uit een ambulance en gevonden fietsen.

De politie vraagt opnieuw aandacht voor een schietpartij in Noordeloos. Twee mannen zijn in de nacht van zaterdag 10 december op zondag 11 december neergeschoten op de Middenweg . De politie vond de mannen gewond langs de weg en in een weiland. Deze uitzending vraagt de politie vooral aandacht voor de gebruikte voertuigen.Een huis aan de Dieze in Rotterdam-Zevenkamp is in december twee keer belaagd. De eerste keer zijn er stenen gegooid. De tweede keer werd op de woning geschoten . De politie is op zoek naar getuigen.Dieven hebben op 15 januari gestolen uit een ambulance op de Schinnenbaan in Rotterdam-Beverwaard. Ze gooiden de ruit van de wagen in. Een ambulancemedewerker is beroofd van zijn tas , terwijl hij een patiënt aan het helpen was. De politie zoekt getuigen die meer weten over de daders.De politie heeft afgelopen tijd een groot aantal gestolen fietsen teruggevonden. De eigenaren zijn echter nog niet gevonden. De politie probeert via Bureau Rijnmond de eigenaren op te sporen.