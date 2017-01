Wijnhaven komende jaren volgebouwd met woontorens

Artist Impression: Provast Up:town - Artist Impression: Gemeente Rotterdam & Provast Terraced Tower - Artist Impression: Gemeente Rotterdam & Provast Bright - Artist Impression: Gemeente Rotterdam & Provast The Muse - Artist Impression: Gemeente Rotterdam & Provast Plekken waar de nieuwe woontorens moeten komen - Foto: Gemeente Rotterdam Overview woontorens in de Wijnhaven - Artist Impression: Provast De Wijnhaven met The Red Apple - Foto: Michiel Verbeek (Wikipedia)

De skyline van Rotterdam wordt komende jaren flink uitgebreid. Op het Wijnhaveneiland aan de voet van de Willemsbrug komen woontorens van 60 tot 100 meter hoog. "Het aantal woningen en bewoners wordt verdubbeld", zegt wethouder Ronald Schneider (Stedelijke Ontwikkeling).

De plannen voor de nieuwe woontorens werden woensdag gepresenteerd in de bekende woontoren The Red Apple. De toekomstige torens worden ongeveer net zo hoog. De bouw van de eerste vier kan dit jaar nog beginnen.



Koop en huur

In het appartementencomplex Up:town komen 178 woningen, The Muse krijgt er 94, in Terraced Tower komen er 344 en Bright krijgt er 612.



Het gaat om huur- en koopwoningen. Vooral in de woontoren Bright komen goedkopere huizen voor studenten en starters.



Uitbreiding

Volgens Schneider blijft het niet bij de vier torens waarvoor de plannen bekend zijn gemaakt. "We hebben plannen om meer torens neer te zetten. Een stuk of vier vijf nog."



Als alles gaat zoals de gemeente het wil, worden de andere torens gebouwd op de Boompjes, Wijnhaven, Glashaven en Scheepmakershaven. Hier komen in totaal 672 huizen in.



Het is nog onbekend wanneer de bouw van deze appartementencomplexen start. "We hebben geen exacte data, maar we willen snel beginnen", zegt de woordvoerder van Schneider.



Leegstand

De wethouder bestrijdt dat het Wijnhaveneiland misschien te vol wordt door de bouw van de woontorens. Volgens hem is er veel behoefte aan dit soort appartementen.



"En we slaan twee vliegen in één klap. Op de plek waar de torens komen, staat een leegstaand kantoorgebouw. Dat wordt gesloopt, dus we pakken ook de leegstand aan", aldus Schneider.