Rechter fluit Dordrecht terug over café De Pul

Het Dordtse café De Pul mag voorlopig toch openblijven. De kroeg aan de Grote Spuistraat moest eigenlijk vanaf donderdag de deuren sluiten, maar de rechter in Rotterdam heeft daar een stokje voor gestoken.

De gemeente Dordrecht wilde de zaak voor zes maanden dicht hebben omdat er gehandeld zou worden in harddrugs. Ook was er afgelopen zomer gevochten.De eigenaren van De Pul waren het niet eens met de sluiting. Eigenares Coby Tijssen liet eerder aan RTV Rijnmond weten dat ze niks wist van drugshandel in haar kroeg.Het café spande een kort geding aan tegen burgemeester Arno Brok en diende bezwaar in.De rechter vindt dat Brok beter moet beargumenteren waarom hij De Pul wil sluiten. Hij heeft daarom bepaald dat de kroeg open mag blijven tot het bezwaarschrift op 20 februari wordt behandeld door de bezwaarcommissie.De commissie geeft een advies aan de burgemeester. Die mag dan alsnog beslissen of De Pul dicht moet. Die maatregel mag pas twee weken na dat besluit ingaan.