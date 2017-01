Chacon op de bank tegen Jong FC Utrecht

Trainer Gèrad de Nooijer

FC Dordrecht begint vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen concurrent Jong FC Utrecht zonder Michael Chacon. ''We gaan gewoon weer met het middenveld spelen waarmee we voor de winterstop ook mee hebben gespeeld, aldus trainer Gèrard de Nooijer.

Dat betekent dat Joris Kramer, Quincy Boogers en Ibrahima Touré tegen de nummer achttien van de eerste divisie op het middenveld zullen beginnen. Ook verdediger Bradley de Nooijer keert terug in het centrum van de verdediging. Hij komt terug van een schorsing.



FC Dordrecht bezet met 14 punten nog altijd de één na laatste plaats in de Jupiler League. Bij een overwinning tegen de concurrent, die één plek hoger staat, kunnen de Schapenkoppen de aansluiting behouden met andere ploegen uit de onderste regionen van de eerste divisie. ''Ze hebben natuurlijk zeventien punten, maar je weet nooit met welk elftal ze komen. We hebben misschien wat geluk dat het eerste tegen Ajax speelt. Dan zullen de wissels die afgelopen maandag tegen NAC speelden niet erbij zitten. Dan nog hebben ze een redelijk elftal'', aldus De Nooijer.



FC Dordrecht speelt vrijdagavond om 20:00 uur tegen Jong FC Utrecht. Deze wedstrijd is te volgen via een livestream op deze website.