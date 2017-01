Man steelt kassalade van snackbar Hellevoetsluis

Foto: AS Media

Een snackbar in Hellevoetsluis is woensdagavond overvallen. Een man is er met de kassalade vandoor gegaan, zegt de politie.

De overvaller van tussen de 20 en 30 jaar kwam rond 22.30 uur de zaak aan de Moriaanseweg West binnen. Hij had vermoedelijk een vuurwapen bij zich.



Twee medewerksters van 46 en 54 jaar waren als enigen in de snackbar. Zij vluchtten via de achteruitgang.



De politie heeft in de omgeving nog gezocht naar de overvaller. Hij is nog niet gevonden.